Иванова показала второй результат на этапе Кубка мира в Германии

Россиянка Татьяна Иванова показала второй результат на этапе Кубка мира в немецком Винтенберге. Она уступила победительнице — Элизе Цауче из Латвии — 0,08 секунды.

Санный спорт

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Элиза Цауче (Латвия) — 1.27,481 (43,805 + 43,676)

2. Татьяна Иванова (Россия) — 1.27,561 (43,785 + 43,776)

3. Юлия Таубитц (Германия) — 1.27,673 (43,883 + 43,790)

4. Виктория Демченко (Россия) — 1.27,775 (43,879 + 43,896)

5. Анна Беррайтер (Германия) — 1.27,883 (43,941 + 43,892)

6. Сандра Робачер (Италия) — 1.27,885 (43,968 + 43,917)

12. Олеся Михайленко (Россия) — 1.28,750 (44,171 + 43,579)

13. Екатерина Катникова (Россия) — 1.28,789 (44,479 + 43,310)