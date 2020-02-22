Иванова показала второй результат на этапе Кубка мира в Германии
14:03
Россиянка Татьяна Иванова показала второй результат на этапе Кубка мира в немецком Винтенберге. Она уступила победительнице — Элизе Цауче из Латвии — 0,08 секунды.
Санный спорт
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
Женщины
Одиночка
1. Элиза Цауче (Латвия) — 1.27,481 (43,805 + 43,676)
2. Татьяна Иванова (Россия) — 1.27,561 (43,785 + 43,776)
3. Юлия Таубитц (Германия) — 1.27,673 (43,883 + 43,790)
4. Виктория Демченко (Россия) — 1.27,775 (43,879 + 43,896)
5. Анна Беррайтер (Германия) — 1.27,883 (43,941 + 43,892)
6. Сандра Робачер (Италия) — 1.27,885 (43,968 + 43,917)
12. Олеся Михайленко (Россия) — 1.28,750 (44,171 + 43,579)
13. Екатерина Катникова (Россия) — 1.28,789 (44,479 + 43,310)
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