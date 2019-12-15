Иванова победила в спринте на этапе Кубка мира в Канаде
08:39
На этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере (Канада) состоялся женский спринт.
Победу одержала россиянка Татьяна Иванова. Второй стала американка Меган Суинни, третьей — немка Шайенн Розенталь. Еще одна россиянка Виктория Демченко на четвертой позиции.
Санный спорт
Уистлер (Канада)
Кубок мира
Женщины
Одиночка
Спринт
1. Татьяна Иванова (Россия) — 27,839
2. Меган Суини (США) — 27,883
3. Шайенн Розенталь (Германия) — 27,904
4. Виктория Демченко (Россия) — 27,907
5. Анна Беррайтер (Германия) — 27,940
6. Юлия Таубитц (Германия) — 27,945
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