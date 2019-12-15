Иванова победила в спринте на этапе Кубка мира в Канаде

На этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере (Канада) состоялся женский спринт.

Победу одержала россиянка Татьяна Иванова. Второй стала американка Меган Суинни, третьей — немка Шайенн Розенталь. Еще одна россиянка Виктория Демченко на четвертой позиции.

Санный спорт

Уистлер (Канада)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

Спринт

1. Татьяна Иванова (Россия) — 27,839

2. Меган Суини (США) — 27,883

3. Шайенн Розенталь (Германия) — 27,904

4. Виктория Демченко (Россия) — 27,907

5. Анна Беррайтер (Германия) — 27,940

6. Юлия Таубитц (Германия) — 27,945