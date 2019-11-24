Италия выиграла командные соревнования по санному спорту в Иглсе, Россия — восьмая
16:44
Итальянские саночники выиграли этап Кубка мира в австрийском Иглсе в командных соревнованиях. Российская команда заняла седьмое место.
Иглс (Австрия)
Кубок мира
Командные соревнования
1. Италия — 2.09,638
2. Австрия — 2.09,633
3. Германия — 2.09,866
4. Канада — 2.09,925
5. Латвия — 2.10,188
6. США — 2.10,296
7. Россия (Татьяна Иванова, Роман Репилов, Южаков/Прохоров) — 2.10,324
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