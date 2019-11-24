Итальянские саночники выиграли этап Кубка мира в австрийском Иглсе в командных соревнованиях. Российская команда заняла седьмое место.

Иглс (Австрия)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Италия — 2.09,638

2. Австрия — 2.09,633

3. Германия — 2.09,866

4. Канада — 2.09,925

5. Латвия — 2.10,188

6. США — 2.10,296

7. Россия (Татьяна Иванова, Роман Репилов, Южаков/Прохоров) — 2.10,324