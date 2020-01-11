Австриец Давид Гляйршер стал первым в одиночном заезде на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Он показал результат 1 минута 48,150 секунды по сумме двух попыток. Второе место занял итальянец Доминик Фишналлер (1.48,383), третье — немец Феликс Лох (1.48,420).

Россиянин Семен Павличенко стал пятым (1.48,530), Роман Репилов — 10-м (1.48,839), Максим Аравин — 11-м (1.49,069), Степан Федоров -16-м (1.49,307), Александр Горбацевич — 20-м (1.49,453).

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.48,150 (54,219 + 53,931)

2. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.48,383 (54,409 + 53,974)

3. Феликс Лох (Германия) — 1.48,420 (54,523 + 53,897)

4. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.48,440 (54,496 + 53,944)

5. Семен Павличенко (Россия) — 1.48,530 (54,454 + 54,076)

6. Макс Лангенхан (Германия) — 1.48,588 (54,482 + 54,106)...

10. Роман Репилов (Россия) — 1.48,839 (54,980 + 53,859)

11. Максим Аравин (Россия) — 1.49,069 (54,811 + 54,258)...

16. Степан Федоров (Россия) — 1.49,307 (54,826 + 54,481)...

20. Александр Горбацевич (Россия) — 1.49,453 (54,934 + 54,519)