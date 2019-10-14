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Гайзенбергер не выступит в предстоящем сезоне из-за беременности

13:34

Четырехкратная олимпийская чемпионка по санному спорту немка Натали Гайзенбергер не выступит в предстоящем сезоне из-за беременности, информирует сайт Международной федерации санного спорта (FIL). Как отмечается, она должна родить в апреле 2020 года. После родов саночница планирует возобновить карьеру.

— Мы с моим мужем рады объявить, что сможем исполнить наше желание стать полноценной семьей, — отметила 31-летняя Гайзенбергер.

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