Четырехкратная олимпийская чемпионка по санному спорту немка Натали Гайзенбергер не выступит в предстоящем сезоне из-за беременности, информирует сайт Международной федерации санного спорта (FIL). Как отмечается, она должна родить в апреле 2020 года. После родов саночница планирует возобновить карьеру.

— Мы с моим мужем рады объявить, что сможем исполнить наше желание стать полноценной семьей, — отметила 31-летняя Гайзенбергер.