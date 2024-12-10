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Сегодня, 13:47

Гарт рассказала, что FIL не настроена идти на переговоры о допуске российских саночников

Камила Абдурахманова
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Президент ФССР Наталия Гарт рассказала, что руководство Международной федерации санного спорта (FIL) пока не настроено вступать в диалог с Федерацией санного спорта России (ФССР).

«Я часто слышу колкие намеки в адрес руководителей общероссийских спортивных федераций, чьи отношения с международными федерациями охладели. Мол, нужно активнее работать с зарубежными коллегами. Я очень хочу вести переговоры о возвращении моих спортсменов на международные старты. Но нужна вторая сторона для этого, которая также хочет договариваться. Я вообще считаю, что спортивные чиновники должны не ориентироваться на политические отношения между странами, а следовать основному документу Международного олимпийского комитета (МОК) — Олимпийской хартии — и помнить главную идею возрождения Олимпийских игр Пьером де Кубертеном в XIX веке: «Молодежь мира должна мериться силами в спортивных состязаниях, а не на полях битв».

Поэтому я очень надеюсь, что контакт с международным спортивным сообществом будет налажен и российские спортсмены вернутся на мировую арену», — рассказала глава Федерации санного спорта России ТАСС.

Международная федерация санного спорта лишила российских саночников возможности выступать на турнирах под эгидой FIL в марте 2022 года.

Источник: ТАСС
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