Гарт поддержала предложенный Дегтяревым курс на сближение с мировым спортом

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт положительно оценила предложение нового главы ОКР и министра спорта страны Михаила Дегтярева по улучшению отношений с международным спортом.

«Лично меня устроило всё, что происходило на олимпийском собрании, и то, как оно закончилось. Я услышала для себя основное — куда мы держим путь. А это путь на потепление отношений на международной арене. Как нам сказал избранный президентом ОКР министр спорта Михаил Дегтярев, мы не должны закрываться от мирового спорта и обязаны делать всё, чтобы вернуть наших спортсменов на все международные соревнования», — цитирует Гарт «Известия».

Дегтярев занял пост президента ОКР в пятницу, 13 декабря.