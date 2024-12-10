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Сегодня, 13:11

Гарт не поддерживает идею объединения федераций санного спорта и бобслея

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что не видит необходимости в объединении организации с Федерацией бобслея России.

«В мире существуют две обособленные федерации: Международная федерация санного спорта и Международная федерация бобслея и скелетона. Несмотря на то, что наши спортсмены катаются на одних и тех же трассах, у нас совершенно разные виды спорта, разная подготовка. В бобслее очень важна взрывная реакция и серьезная легкоатлетическая подготовка, у саночников совсем другая история. Не считаю, что объединение федераций необходимо», — рассказала Гарт ТАСС.

Михаил Дегтярев, министр спорта РФ, ранее отмечал, что объединение спортивных федераций направлено на совершенствование управленческой модели и обеспечение соответствия международным требованиям. По его словам, эта работа будет продолжена.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
бобслей
сани
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