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Сегодня, 12:24

Федерацию санного спорта России могут исключить из международной федерации

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что организация может лишиться членства в Международной федерации санного спорта (FIL).

«Да, наша федерация может быть исключена из FIL», — приводит ТАСС слова Гарт.

2 марта исполком FIL решил временно отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 22 марта ФССР подала апелляцию на решение об отстранении, которая должна быть рассмотрена до 8 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/14213403
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