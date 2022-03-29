Федерацию санного спорта России могут исключить из международной федерации

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что организация может лишиться членства в Международной федерации санного спорта (FIL).

«Да, наша федерация может быть исключена из FIL», — приводит ТАСС слова Гарт.

2 марта исполком FIL решил временно отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 22 марта ФССР подала апелляцию на решение об отстранении, которая должна быть рассмотрена до 8 апреля.