Федерация санного спорта России подала апелляцию на исключение Гарт из исполкома FIL

Федерация санного спорта России (ФССР) подала апелляцию на решение конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) исключить из членов исполкома FIL президента ФССР Наталию Гарт.

«Позавчера мы получили полное решение апрельского конгресса FIL, теперь подана апелляция в арбитражный суд международной федерации. Также были опротестованы исключения Альберта Демченко, Александра Шахназарова и Геннадия Родионова из рабочих органов международной федерации», — заявил исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

Исполком FIL 2 марта принял решение временно отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Также было принято решение о запрете на проведение в России международных турниров, а представителям России запретили деятельность в составе рабочих групп FIL. 7 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил иск ФССР и отменил все запреты в отношении российского санного спорта, наложенные исполкомом международной федерации.