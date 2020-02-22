Российская спортсменка Екатерина Лаврентьева поделилась впечатлениями от серебра на чемпионате Европы по натурбану.

— Турнир удался в плане результатов, мы все постарались выложиться по полной, — цитирует Лаврентьеву «РИА Новости». — В командной гонке немного не хватило. На старте у мужчин не было возможности подготовиться, отсюда немного задержались. Что касается индивидуальной гонки, то у меня все получилось, достигла оптимального результата, для меня серебро — это победа.

Победительницей в женских соревнованиях на санях-одиночках стала итальянка Эвелин Ланталер, показавшая результат 11,38 секунды. Лаврентьева уступила лидеру 0,03 секунды. Третье место заняла австрийская спортсменка Тина Унтербергер.