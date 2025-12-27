Сани
Сегодня, 15:20

Фетисов о запрете на въезд в Латвию российским саночникам: «Издевательство»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Латвии запретить 14 представителям России въезд в страну для участия в Кубке мира по санному спорту.

«То, что Латвия сделала в отношении наших саночников, несмотря на все имеющие рекомендации, — издевательство», — сказал Фетисов «СЭ».

24 декабря министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о внесении 14 российских спортсменов в список персон, чье пребывание на территории страны признано нежелательным. Запрет на въезд в Латвию не имеет определенного срока.

Этап Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде пройдет с 3 по 4 января 2026 года.

Вячеслав Фетисов
Материалы сюжета: Российский спорт: допуск к Олимпиаде и вопрос снятия международных санкций
Вице-президент РФС Соловьев не верит в возвращение на международную арену после рекомендаций МОК
Тарасова: «Мы завоевали право ехать большой командой на Олимпиаду, но ISU сами же нарушают свои правила»
Фетисов об отсутствии россиян на МЧМ по хоккею: «Как члены ИИХФ вообще спят спокойно?»
Горнолыжница Плешкова планирует начать отбор на Олимпиаду 10 января в Австрии
Глава РФС анонсировал возвращение российского футбола на международную арену. Уже в 2026 году
«Исходим из того, что в 2026 году будет принято решение о допуске наших команд». Интервью Дюкова
Президент ФССР Гарт — о решении МИД Латвии: «Мы ничего не нарушили, но нас не допустили к соревнованиям»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

