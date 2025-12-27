Фетисов о запрете на въезд в Латвию российским саночникам: «Издевательство»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Латвии запретить 14 представителям России въезд в страну для участия в Кубке мира по санному спорту.

«То, что Латвия сделала в отношении наших саночников, несмотря на все имеющие рекомендации, — издевательство», — сказал Фетисов «СЭ».

24 декабря министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о внесении 14 российских спортсменов в список персон, чье пребывание на территории страны признано нежелательным. Запрет на въезд в Латвию не имеет определенного срока.

Этап Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде пройдет с 3 по 4 января 2026 года.