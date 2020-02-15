Денисьев избежал травмы: у него просто свело ногу

Российский саночник Александр Денисьев избежал травмы во время первой попытки в состязаниях двоек на чемпионате мира в Сочи, сообщает ТАСС. Ранее издание передало, что спортсмен, выступающий в паре с Владиславом Антоновым, после заезда покинул трассу сильно хромая. Однако повреждение оказалось обычной судорогой.

— Ничего страшного с Денисьевым не произошло, никаких повреждений нет, — сказао один из тренеров сборной России. — У спортсмена во время прохождения дистанции просто судорогой свело ногу. Он обязательно продолжит выступать сегодня.

Денисьев и Антонов после первой попытки идут третьими, уступая немцам Тони Эггерту и Саше Бенекену 0,155 секунды. Накануне россияне взяли золото в спринте.