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Денисьев избежал травмы: у него просто свело ногу

15:32
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Российский саночник Александр Денисьев избежал травмы во время первой попытки в состязаниях двоек на чемпионате мира в Сочи, сообщает ТАСС. Ранее издание передало, что спортсмен, выступающий в паре с Владиславом Антоновым, после заезда покинул трассу сильно хромая. Однако повреждение оказалось обычной судорогой.

— Ничего страшного с Денисьевым не произошло, никаких повреждений нет, — сказао один из тренеров сборной России. — У спортсмена во время прохождения дистанции просто судорогой свело ногу. Он обязательно продолжит выступать сегодня.

Денисьев и Антонов после первой попытки идут третьими, уступая немцам Тони Эггерту и Саше Бенекену 0,155 секунды. Накануне россияне взяли золото в спринте.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7768843

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