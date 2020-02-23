Денисьев и Антонов завоевали золото на кубке мира

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали победителями на кубке мира в Германии.

Второе местое у латышей Оскара Гудрамовича и Петериса Калниньша, замкнули тройку поляки Войцех Хмелевски и Якуб Ковалевски.

Санный спорт

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.33,622 (46,621 + 47,001)

2. Гудрамович/Калниньш (Латвия) — 1.34,230 (46,693 + 47,537)

3. Хмелевски/Ковалевски (Польша) — 1.34,385 (46,865 + 47,520)

4. Пак Чин Йон/Чхо Чун Мюн (Корея) — 1.34,442 (46,920 + 47,522)

5. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.34,526 (47,207 + 47,319)

6. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 1.34,530 (47,062 + 47,468)