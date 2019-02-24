Денисьев и Антонов выиграли спринт на Кубке мира в Сочи

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли спринт в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи. Они показали результат в 31,450 секунды.

Вторыми стали представители Латвии Андрис Шицс и Юрис Шицс, на третьем месте немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен. Отметим, что вторая пара россиян Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали четвертыми, на девятом месте – Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

Кубок мира

Мужчины

Двойка

Спринт

1. Денисьев/Антонов (Россия) – 31,450

2. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) – 31,461

3. Эггерт/Бенеккен (Германия) – 31,524

4. Кашкин/Коршунов (Россия) – 31,530

5. Штой/Коллер (Австрия) – 31,542

6. Гудрамович/Калниньш (Латвия) – 31,571

...9. Южаков/Прохоров (Россия) – 31,930