Денисьев и Антонов выиграли спринт на Кубке мира в Сочи

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли спринт в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи. Они показали результат в 31,450 секунды.
Вторыми стали представители Латвии Андрис Шицс и Юрис Шицс, на третьем месте немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен. Отметим, что вторая пара россиян Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали четвертыми, на девятом месте – Владислав Южаков и Юрий Прохоров.
Кубок мира
Мужчины
Двойка
Спринт
1. Денисьев/Антонов (Россия) – 31,450
2. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) – 31,461
3. Эггерт/Бенеккен (Германия) – 31,524
4. Кашкин/Коршунов (Россия) – 31,530
5. Штой/Коллер (Австрия) – 31,542
6. Гудрамович/Калниньш (Латвия) – 31,571
...9. Южаков/Прохоров (Россия) – 31,930
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