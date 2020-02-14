Денисьев и Антонов выиграли чемпионат мира в Сочи

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали чемпионами мира в состязаниях двоек в спринте. Чемпионат мира-2020 проходит в Сочи.

Денисьев и Антонов впервые в карьере побеждают на чемпионате мира. До этого года на их счету были бронза ЧМ-2017, серебро Олимпиады-2014, золото, серебро и бронза чемпионатов Европы (все — в эстафетах). В 2020 году дуэт взял золото чемпионата Европы в состязании двоек.

Сочи (Россия)

Чемпионат мира

Мужчины

Двойка

Спринт

1. Денисьев/Антонов (Россия) — 31,281

2. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 31,326

3. Вендль/Арльт (Германия) — 31,362

4. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 31,363

5. Кашкин/Коршунов (Россия) — 31,365

6. Южаков/Прохоров (Россия) — 31,374