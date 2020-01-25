Денисьев и Антонов стали шестыми в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Латвии
Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали 6-ми в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Они показали результат 1 минута 24,304 секунды по сумме двух попыток.
Выиграли представители Латвии Андрис Сикс и Юрис Сикс (1.23,804), вторыми стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (1.23,834). Третье место также заняли представители Германии Тони Эггерт и Саша Бенеккен (1.24,045).
Россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров стали 8-ми (1.24,430), Всеволод Кашкин и Константин Коршунов — 9-ми (1.24,256).
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
1. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 1.23,804 (41,970 + 41,834)
2. Вендль/Арльт (Германия) — 1.23,834 (42,003 + 41,831)
3. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.24,045 (42,091 + 41,954)
4. Гойеке/Гамм (Германия) — 1.24,240 (42,188 + 42,052)
5. Гудрамович/Калниньш (Латвия) — 1.24,267 (42,172 + 42,095)
6. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.24,304 (42,253 + 42,051)...
8. Южаков/Прохоров (Россия) — 1.24,430 (42,288 + 42,142)
9. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.24,256 (42,475 + 42,051)