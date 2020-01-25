Денисьев и Антонов стали шестыми в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Латвии

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали 6-ми в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Они показали результат 1 минута 24,304 секунды по сумме двух попыток.

Выиграли представители Латвии Андрис Сикс и Юрис Сикс (1.23,804), вторыми стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (1.23,834). Третье место также заняли представители Германии Тони Эггерт и Саша Бенеккен (1.24,045).

Россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров стали 8-ми (1.24,430), Всеволод Кашкин и Константин Коршунов — 9-ми (1.24,256).

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 1.23,804 (41,970 + 41,834)

2. Вендль/Арльт (Германия) — 1.23,834 (42,003 + 41,831)

3. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.24,045 (42,091 + 41,954)

4. Гойеке/Гамм (Германия) — 1.24,240 (42,188 + 42,052)

5. Гудрамович/Калниньш (Латвия) — 1.24,267 (42,172 + 42,095)

6. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.24,304 (42,253 + 42,051)...

8. Южаков/Прохоров (Россия) — 1.24,430 (42,288 + 42,142)

9. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.24,256 (42,475 + 42,051)