Денисьев и Антонов стали пятыми в двойках на чемпионате Европы, победили немцы Вендль и Арльт

На этапе Кубка мира/чемпионате Европы по санному спорту в Оберхофе (Германия) в двойках у мужчин победу одержали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Их соотечественники Тони Эггерт и Саша Бенекен вторые. На третьем месте Андрис Сикс и Юрис Сикс.

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли пятое место в зачет чемпионата Европы и шестое - в зачет Кубка мира. В турнирной таблице европейского первенства не учитывался результат канадской пары Уокер/Снит, которая в зачет Кубка мира стала пятой.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира и чемпионат Европы

Мужчины

Двойка

1. Вендль/Арльт (Германия) - 1.21,951 (40,963 + 40,988)

2. Эггерт/Бенеккен (Германия) - 1.22,151 (41,154 + 40,997)

3. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) - 1.22,274 (41,159 + 41,115)

4. Штой/Коллер (Австрия) - 1.22,501 (41,232 + 41,269)

5. Уокер/Снит (Канада) - 1.22,673 (41,254 + 41,419)

6. Денисьев/Антонов (Россия) - 1.22,689 (41,275 + 41,414)

11. Кашкин/Коршунов (Россия) - 1.22,952 (41,493 + 41,459)

12. Южаков/Прохоров (Россия) - 1.23,104 (41,290 + 41,814)