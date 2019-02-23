Денисьев и Антонов победили на этапе Кубка мира в Сочи, Кашкин и Коршунов - третьи

На этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи победу в двойках у мужчин одержали россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Еще один российский дуэт Всеволод Кашкин/Константин Коршунов на третьем месте. Четвертыми стали Владислав Южаков/Юрий Прохоров. Второе место заняли немцы Тони Эггерт/Саша Бенекен.

Российские саночники

Санный спорт

Сочи (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Денисьев/Антонов (Россия) - 1.39,814 (49,997 + 49,817)

2. Эггерт/Бенеккен (Германия) - 1.39,867 (49,890 + 49,977)

3. Кашкин/Коршунов (Россия) - 1.40,007 (49,879 + 50,128)

4. Южаков/Прохоров (Россия) - 1.40,010 (49,918 + 50,092)

5. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) - 1.40,048 (49,988 + 50,060)