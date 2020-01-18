Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали золото чемпионата Европы в состязании двоек. Бронзу завоевал еще один российский дуэт Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

Ранее золото чемпионата Европы в состязаниях женщин завоевала Татьяна Иванова.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Мужчины

Двойка

1. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.35,585 (47,779 + 47,806)

2. Штой/Коллер (Австрия) — 1.35,685 (47,815 + 47,870)

3. Южаков/Прохоров (Россия) — 1.35,757 (47,880 + 47,877)

4. Наглер/Малльер (Италия) — 1.35,862 (47,908 + 47,954)

5. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 1.35,998 (47,842 + 48,156)

6. Хмелевски/Ковалевски (Польша) — 1.36,122 (48,082 + 48,040)...

11. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.36,302 (47,896 + 48,406)