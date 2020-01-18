Денисьев и Антонов — чемпионы Европы в двойках. У России — второе золото
Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали золото чемпионата Европы в состязании двоек. Бронзу завоевал еще один российский дуэт Владислав Южаков и Юрий Прохоров.
Ранее золото чемпионата Европы в состязаниях женщин завоевала Татьяна Иванова.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Чемпионат Европы
Мужчины
Двойка
1. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.35,585 (47,779 + 47,806)
2. Штой/Коллер (Австрия) — 1.35,685 (47,815 + 47,870)
3. Южаков/Прохоров (Россия) — 1.35,757 (47,880 + 47,877)
4. Наглер/Малльер (Италия) — 1.35,862 (47,908 + 47,954)
5. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 1.35,998 (47,842 + 48,156)
6. Хмелевски/Ковалевски (Польша) — 1.36,122 (48,082 + 48,040)...
11. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.36,302 (47,896 + 48,406)