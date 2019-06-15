Чемпионат мира по санному спорту в 2023 году пройдет в немецком Оберхофе

На конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL) было определено место проведения чемпионата мира по этому виду спорта в 2023 году.

Как сообщается на официальном сайте организации, турнир пройдет в немецком Оберхофе. На проходившем в январе этого года чемпионате мира по санному спорту в немецком Винтерберге сборная России заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав золотую и две бронзовые медали.

А следующий чемпионат мира пройдет в 2020 году в Сочи.