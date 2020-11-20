Чемпионат мира-2024 по санному спорту пройдет в Альтенберге
17:45
Чемпионат мира по санному спорту в 2024 году пройдет в немецком Альтенберге, сообщает официальный сайт Международной федерации санного спорта.
Альтенберг в третий раз в своей истории станет местом проведения турнира.
Молодежный чемпионат мира 2022 года состоится в немецком Винтерберге, 2023 года — в австрийском Блуденце. Отметим, что Винтерберг должен был принять молодежное первенство в 2021 году, но турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.
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