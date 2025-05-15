Чемпиона мира по санному спорту Павличенко госпитализировали планово

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко проходит плановое восстановление в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника сборной России Артема Петракова.

Планируется, что Павличенко выпишут из больницы 15 мая, оставшиеся процедуры не требуют пребывания 34-летнего спортсмена в стационаре.

«Так получилось, что из-за личных обстоятельств ему пришлось лечь в больницу позже, когда у других спортсменов уже начинается первый централизованный сбор», — сказал Петраков.

Первый сбор Павличенко пропустит. Планируется, что он в это время будет на самоподготовке.