Чемпиона мира по санному спорту Павличенко госпитализировали планово
Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко проходит плановое восстановление в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника сборной России Артема Петракова.
Планируется, что Павличенко выпишут из больницы 15 мая, оставшиеся процедуры не требуют пребывания 34-летнего спортсмена в стационаре.
«Так получилось, что из-за личных обстоятельств ему пришлось лечь в больницу позже, когда у других спортсменов уже начинается первый централизованный сбор», — сказал Петраков.
Первый сбор Павличенко пропустит. Планируется, что он в это время будет на самоподготовке.
Павличенко является участником Олимпийских игр 2014, 2018 и 2022 годов и шестикратным чемпионом Европы.
Источник: ТАСС
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