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Санный спорт

15 мая 2025, 11:55

Чемпиона мира по санному спорту Павличенко госпитализировали планово

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко проходит плановое восстановление в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника сборной России Артема Петракова.

Планируется, что Павличенко выпишут из больницы 15 мая, оставшиеся процедуры не требуют пребывания 34-летнего спортсмена в стационаре.

«Так получилось, что из-за личных обстоятельств ему пришлось лечь в больницу позже, когда у других спортсменов уже начинается первый централизованный сбор», сказал Петраков.

Первый сбор Павличенко пропустит. Планируется, что он в это время будет на самоподготовке.

Павличенко является участником Олимпийских игр 2014, 2018 и 2022 годов и шестикратным чемпионом Европы.

Источник: ТАСС
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Семен Павличенко
санный спорт
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