Арбитражный суд FIL принял апелляцию на отстранение российских саночников

Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) получил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) на решение исполкома FIL отстранить российских саночников от участия в международных турнирах.

«В среду мы отправили в арбитражный суд FIL апелляцию на решение об отстранении наших спортсменов от международных стартов, — сообщил ТАСС исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин. — Получили уведомление, что эта апелляция принята. Теперь ждем решения».

2 марта исполком FIL принял решение отстранить российских саночников от участия в международных стартах. Также исполком отстранил от международных турниров российских тренеров и официальных лиц. Российские представители, назначенные в различные комиссии и рабочие группы, отстранены от занимаемых должностей. При этом Россия не сможет принимать у себя соревнования под эгидой FIL.