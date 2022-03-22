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Сегодня, 12:30

Арбитражный суд FIL принял апелляцию на отстранение российских саночников

Арбитражный суд FIL получил апелляцию ФССР на отстранение российских саночников
Карен Саркисян
Корреспондент
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Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) получил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) на решение исполкома FIL отстранить российских саночников от участия в международных турнирах.

«В среду мы отправили в арбитражный суд FIL апелляцию на решение об отстранении наших спортсменов от международных стартов, — сообщил ТАСС исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин. — Получили уведомление, что эта апелляция принята. Теперь ждем решения».

2 марта исполком FIL принял решение отстранить российских саночников от участия в международных стартах. Также исполком отстранил от международных турниров российских тренеров и официальных лиц. Российские представители, назначенные в различные комиссии и рабочие группы, отстранены от занимаемых должностей. При этом Россия не сможет принимать у себя соревнования под эгидой FIL.

Источник: https://tass.ru/sport/14143419
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