Сани
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Санный спорт

Сегодня, 10:35

Апелляцию Федерации санного спорта России на отстранение россиян от соревнований рассмотрят до 8 апреля

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) рассмотрит апелляцию на отстранение российских спортсменов от международных соревнований в ближайшее время.

«Апелляция будет рассмотрена до 8 апреля», — приводит ТАСС слова Гарт.

2 марта исполком FIL временно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 22 марта арбитражный суд FIL принял апелляцию ФССР на отстранение россиян.

Источник: https://tass.ru/sport/14192243
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Федерации санного спорта России рассчитывают, что спортсмены получат призовые в срок
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости