Апелляцию Федерации санного спорта России на отстранение россиян от соревнований рассмотрят до 8 апреля
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) рассмотрит апелляцию на отстранение российских спортсменов от международных соревнований в ближайшее время.
«Апелляция будет рассмотрена до 8 апреля», — приводит ТАСС слова Гарт.
2 марта исполком FIL временно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 22 марта арбитражный суд FIL принял апелляцию ФССР на отстранение россиян.
Источник: https://tass.ru/sport/14192243
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