Апелляцию Федерации санного спорта России на отстранение россиян от соревнований рассмотрят до 8 апреля

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) рассмотрит апелляцию на отстранение российских спортсменов от международных соревнований в ближайшее время.

«Апелляция будет рассмотрена до 8 апреля», — приводит ТАСС слова Гарт.

2 марта исполком FIL временно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 22 марта арбитражный суд FIL принял апелляцию ФССР на отстранение россиян.