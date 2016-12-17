Альберт Демченко: "Успех Репилова связан с работой тренерского штаба и безошибочными заездами"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко похвалил Романа Репилова за победу на этапе Кубка мира в американском Парк-Сити. Для Репилова это первое место стало первым на Кубке мира.

- Успешное выступление Романа Репилова можно объяснить хорошей работой тренерского штаба и безошибочными заездами самого спортсмена, - цитирует ТАСС Демченко. - То, что еще два саночника попали в восьмерку лучших, говорит о правильно выбранном направлении деятельности тренеров. Начало сезона показало, что у нас три спортсмена могут претендовать на медали на этапах Кубка мира.

Следующим стартом будет чемпионат Европы, который пройдет в начале января в немецком Кенигзее. Для наших основных соперников эта трасса будет домашней. Будет очень серьезная борьба, наши ребята постараются там проявить себя.