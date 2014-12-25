Перетягин выступит на этапе Кубка мира в Кенигзее

Александр Перетягин, получивший травму плеча в командной гонке на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, успеет восстановиться от повреждения к этапу в Кенигзее и примет в нем участие. В личном зачете Кубка мира спортсмен на данный момент занимает девятое место, лучший из россиян – Виктор Кнейб – располагается на шестой строчке.

– Александр Перетягин получил травму плеча на старте командной гонки на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, – приводит "Р-Спорт" слова старшего тренера сборной России Альберта Демченко. – Сейчас его состояние стабильное, мы провели необходимые восстановительные процедуры, он тренируется в облегченном режиме. У него все в порядке, он обязательно примет участие в гонках на этапе Кубка мира в Кенигзее.