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25 декабря 2014, 09:42

Перетягин выступит на этапе Кубка мира в Кенигзее

Дмитрий КОТОВ
Корреспондент
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Александр Перетягин, получивший травму плеча в командной гонке на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, успеет восстановиться от повреждения к этапу в Кенигзее и примет в нем участие. В личном зачете Кубка мира спортсмен на данный момент занимает девятое место, лучший из россиян – Виктор Кнейб – располагается на шестой строчке.

– Александр Перетягин получил травму плеча на старте командной гонки на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, – приводит "Р-Спорт" слова старшего тренера сборной России Альберта Демченко. – Сейчас его состояние стабильное, мы провели необходимые восстановительные процедуры, он тренируется в облегченном режиме. У него все в порядке, он обязательно примет участие в гонках на этапе Кубка мира в Кенигзее.

Источник: rsport..ru
Александр Перетягин
Альберт Демченко
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