«Зенит» победит «Локо» в Суперкубке, а «Реал» выбьет «Сити» из Лиги чемпионов?

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В пятницу, 7 августа, состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Обе команды усилились центральными защитниками в это небольшое межсезонье: «Зенит» приобрел у «Ливерпуля» Деяна Ловрена, а в «Локо» перешел экс-игрок «Крыльев» Виталий Лысцов. Однако представляется, что результат матча определят атакующие игроки — все будет зависеть от формы Малкома и Алексея Миранчука соответственно.

БК «Лига Ставок» считает фаворитом этого противостояния «Зенит». На победу петербуржцев можно поставить за 1,90. Выигрыш «Локо» оценивается в 4,10.

В Лиге чемпионов состоится сразу четыре ответных матча 1/8 финала, не сыгранных вовремя из-за пандемии коронавируса. В пятницу, 7 августа, встретятся «Ювентус» и «Лион», а также «Манчестер Сити» и «Реал». Начало обеих встреч — в 22.00 по Москве.

Первый матч закончился неожиданной победой «Лиона» (1:0), поэтому «Ювентусу» дома предстоит отыгрываться, а значит, и забивать. Команда Руди Гарсии тоже непременно попытается поймать свой шанс в контратаках. Опцию «Обе забьют» можно взять за привлекательные 1,90.

«Сити» добился комфортного преимущества в гостевом матче (2:1). Теперь «Реалу» необходимо забивать минимум дважды для прохода в четвертьфинал. На то, что в матче будет забит 0-1 гол, можно поставить с коэффициентом 5,50, 2-3 гола — 2,15, 4-5 голов — 2,75, 6 и более голов — 7,00.

В субботу, 8 августа, пройдут еще два ответных матча: «Бавария» — «Челси», и «Барселона» — «Наполи». Обе игры начнутся в 22.00 по московскому времени.

«Бавария» разгромила «Челси» в гостевом матче (3:0), поэтому главная интрига в предстоящей игре в основном сопряжена с голами. Тотал меньше 3,5 можно взять за 1,75, больше 3,5 — за 2,00.

Каталонцы забили выездной гол в первой встрече (1:1), поэтому обеспечили себе неплохой задел. Это важно, учитывая провал в чемпионской гонке с «Реалом» в Ла Лиге и слухи вокруг недовольства командой главным тренером Кике Сетьеном. Уверенная победа могла бы исправить ситуацию. На то, что «Барселона» одержит сухую победу, можно поставить с коэффициентом 3,00.

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