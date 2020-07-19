«Зенит» обыграет «Спартак» в Кубке России? А «Ливерпуль» не пустит «Челси» в Лигу чемпионов?

За какими событиями в футболе следить в ближайшее время.

«Тоттенхэм» — «Лестер»

Матч 37-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Лестером» пройдет в воскресенье, 19 июля. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

Обе команды претендуют на попадание в еврокубки. Но если «Лестер» борется за Лигу чемпионов, то «Тоттенхэм» — всего лишь за Лигу Европы. Последние результаты в пользу команды Жозе Моуринью, которая обыграла и «Арсенал», и «Ньюкасл». «Лисы» же разгромно уступили «Борнмуту», но затем смогли одолеть «Шеффилд». Впрочем, «Лестер» представляется более мотивированным, учитывая цену победы.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают, что победит «Тоттенхэм». На подобный исход можно поставить с коэффициентом 2,35.

Шансы «Лестера» оцениваются в 3,00. А ничья — в 3,35.

«Зенит» — «Спартак»

В воскресенье, 19 июля, пройдет матч 1/2 финала Кубка России, в котором «Зенит» сыграет со «Спартаком». Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.

«Зенит» имеет все шансы оформить золотой дубль: петербуржцы уже стали чемпионами России, потерпев лишь два поражения. «Спартак» же провалился: сейчас красно-белые занимают девятое место в чемпионате России. При этом москвичи хотят спасти год: выиграть трофей, а также попасть в Лигу Европы. Однако и у «Зенита» мотивации не меньше: последний раз сине-бело-голубые выигрывали Кубок России в сезоне-2015/16.

Победа хозяев представляется экспертам БК «Лига Ставок» очень вероятной: коэффициент на нее составляет 1,60. А на выигрыш «Спартака» — 5,50.

На то, что в матче будет забит 0-1 гол, можно поставить за 3,55, 2-3 гола — за 1,95, 4-5 голов — за 3,50, 6 и более — за 14,00.

«Ливерпуль» — «Челси»

В среду, 22 июля, состоится матч 37-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Челси». Начало встречи — в 22:15 по московскому времени.

«Ливерпуль» уже давно оформил чемпионство, поэтому может позволить себе терять очки: отсюда — ничья с «Бернли» и поражение от «Арсенала». У «Челси» же совсем другой настрой. Команда сражается с «Лестером» и «Манчестер Юнайтед» за Лигу чемпионов, поэтому мотивация у подопечных Фрэнка Лэмпарда будет запредельной.

БК «Лига Ставок» считает фаворитом этого противостояния «Ливерпуль». На победу красных можно поставить с коэффициентом 1,85. Ничья оценивается в 3,85. А выигрыш «Челси» — в 3,90.

Вероятность того, что обе команды забьют, составляет 1,55. Иной исход оценивается в 2,35.

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