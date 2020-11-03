Во вторник, 3 ноября, в Лиге чемпионов состоятся матчи «Локомотив» — «Атлетико», «Реал» — «Интер», «Аталанта» — «Ливерпуль». Игра с участием железнодорожников начнется в 20.55 по московскому времени. Две оставшиеся встречи — в 23.00.

«Локомотив» уступил «Баварии» в предыдущем матче, при этом показав убедительную игру. На очереди — «Атлетико», с которым красно-зеленые встречались в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча испанскую команду. На победу «Атлетико» можно поставить за 1,35. Ничья оценивается в 4,85. Выигрыш «Локо» — в 9,25.

«Реал» и «Интер» плохо стартовали в Европе — причем в группе с не самыми статусными соперниками: «Шахтером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Значит, очное противостояние определит многое.

Встреча, вероятно, получится результативной. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,50. Вариант «нет» оценивается в 2,45.

За «Аталантой» особенно интересно наблюдать российским болельщикам, ведь там играет Алексей Миранчук. Правда, очень мало: экс-хавбек «Локо» пока провел на поле 10 минут за свою новую команду. Зато — на его счету уже есть гол! Еще и в Лиге чемпионов в ворота датского «Мидтьюлланна».

«Аталанта» и «Ливерпуль» — команды, забивающие много. Этого стоит ожидать и в очном матче. На тотал больше 3,00 можно поставить за 1,55. Меньше — за 2,45.

В среду, 4 ноября, в Лиге чемпионов пройдут встречи «Зенит» — «Лацио», «Севилья» — «Краснодар», «Барселона» — «Динамо» Киев. Матч петербуржцев начнется в 20.55 по московскому времени. Игры «быков» и каталонцев — в 23.00.

«Зенит» начал Лигу чемпионов с двух поражений: от «Брюгге» и дортмундской «Боруссии». Теперь сине-бело-голубым предстоит крепкий и сыгранный «Лацио».

Эксперты БК «Лига Ставок» считают петербуржцев фаворитами предстоящего матча. На победу «Зенита» можно поставить за 2,55. Ничья оценивается в 3,20. Выигрыш «Лацио» — в 2,90.

«Краснодар» страдает от кадровых проблем. Поражения преследуют «быков», что в чемпионате России, что в Лиге чемпионов, где они разгромно уступили «Челси» в прошлом матче.

«Севилья» считается однозначным фаворитом предстоящего противостояния. На победу испанской команды можно поставить за 1,30. Выигрыш «Краснодара» оценивается в 10,25. А ничья — в 5,75.

Вероятно, красно-белые и забьют первыми: на это можно поставить 1,30. То, что счет откроет «Краснодар», оценивается в 3,95.

У «Барселоны» все плохо в чемпионате Испании, однако не в Лиге чемпионов. Пока каталонцы возглавляют свою группу, имея в активе победы над «Ференцварошем» и «Ювентусом».

Эксперты БК «Лига Ставок» считают, что победит «Барселона». На такой исход можно поставить за 1,15. Выигрыш «Динамо» оценивается в 17,00. Ничья — в 8,00.

При этом сине-гранатовые, вероятно, много забьют. На то, что «Барселона» отличится три раза и более, можно поставить за 1,55.

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