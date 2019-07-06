В субботу, 6 июля, состоится матч за Суперкубок России "Зенит" – "Локомотив". Встреча пройдет в Москве, в 19:00, на стадионе "ВТБ Арена". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

В противостоянии чемпиона России и обладателя Кубка страны небольшое предпочтение отдается "Зениту". Коэффициент на победу сине-бело-голубых у БК "Лига Ставок" – 2,50, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 500 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Локомотива" – 3,10, на ничью – 3,20. В очных встречах команды как правило забивают больше одного мяча. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,65, на "Тотал" меньше 2 – 2,15.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Максимальная отдача" новые игроки могут получить до 10 000 рублей.

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