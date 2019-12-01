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Забьет ли Головин в суперматче «Монако» — «ПСЖ»?

10:00
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters

В воскресенье, 1 декабря, в матче 15-го тура лиги 1 встретятся «Монако» и «ПСЖ». Матч на стадионе «Луи II» начнется в 23.00 по московскому времени.

Лидер французского чемпионата, «ПСЖ», безусловно, будет фаворитом. Коэффициент на его победу в БК «Лига Ставок» — 1,50. Для сравнения успех «Монако» оценивается в 5,50, ничья — 4,85. Более интересный вопрос — количество голов в этой встрече. Для «экспресса» можно рассмотреть достаточно надежный вариант «Обе забьют» за 1,50. Ведь в последних матчах ни одна из команд не уходит с поля без забитых мячей. Но Мбаппе и компания вряд ли ограничатся одним голом. Напомним, что в матче против «Реала» (2:2) они дважды забили меньше, чем за три минуты. Индивидуальный «Тотал» «ПСЖ» больше 2,5 в игре против «Монако» оценивается в БК «Лига Ставок» с коэффициентом 2,10.

Удвой свою первую интерактивную ставку вместе с новой акцией от БК «Лига Ставок». Подробности на сайте.

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