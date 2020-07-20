«Ювентус» проиграет «Лацио» и вернет интригу в серию А?

В итальянском чемпионате разразится битва за чемпионство.

В понедельник, 20 июля, в 34-м туре серии А сыграют «Ювентус» и «Лацио». Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.

Казалось бы, «Ювентус» — снова чемпион, ведь конкуренты ошибались слишком часто. Однако в последних трех матчах команда Маурицио Сарри показала провальные результаты: поражение от «Милана» и две ничьи с «Аталантой» и «Сассуоло». Вряд ли «Лацио» способен вернуться в чемпионскую гонку, ведь отставание от туринцев слишком велико. Однако он может отнять очки у «Ювентуса», тем самым подарив надежду «Интеру» — ближайшему преследователю команды Сарри.

БК «Лига Ставок» считает фаворитом этого противостояния «Ювентус», на победу которого можно поставить за 1,70. Ничья оценивается в 4,05, а выигрыш «Лацио» — в 4,80.

Вероятность того, что обе команды забьют, составляет 1,70. Иной исход — 2,10.

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