В групповом раунде КиберЛиги Pro Series #4 «Спартак» сыграет с «Локомотивом»

Состоялась жеребьевка четвертого из восьми турниров КиберЛиги Pro Series, генеральным партнером которых является БК «Лига Ставок». Одной из самых интересных среди участников выглядит группа D: здесь за выход в четвертьфинал будут бороться «Спартак» и «Локомотив».

К четвертому турниру сформировался круг фаворитов всей серии. ЦСКА, выигравший два стартовых соревнования, может считаться пока сильнейшей командой. Но конкуренцию ему навязывают «Сочи», «Урал» и «Уфа». Они и являются «матками» своих групп. В плей-офф выходит по две команды от каждого квартета.

Результаты жеребьевки КиберЛиги Pro Series #4

Группа А: ЦСКА, «Тамбов», «Оренбург», «Арсенал». Матчи 28 апреля.

Группа В: «Сочи», «Динамо», «Ростов», «Краснодар». Матчи 29 апреля.

Группа С: «Урал», «Зенит», «Рубин», «Ахмат». Матчи 30 апреля.

Группа D: «Уфа», «Спартак», «Крылья Советов», «Локомотив». Матчи 1 мая.

Турниры серии проходят на платформе eFootball PES 2020 в формате 1x1, матчи играются в удаленном режиме. Все игры транслируются в режиме онлайн с комментатором на официальных ресурсах Российской премьер-лиги, в приложении и на сайте генерального партнера — БК «Лига Ставок».