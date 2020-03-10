Угадай счет матча Лиги чемпионов и выиграй приз!

10 и 11 марта, пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Во вторник «Валенсия» принимает «Аталанту», а «Тоттенхэм» едет в гости к «Лейпцигу». В среду сыграют «Ливерпуль» — «Атлетико» и «ПСЖ» — «Боруссия» Д. Все встречи начнутся в 23.00 по московскому времени.

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В комментариях к новости оставляйте свои прогнозы на точный счет одного любого из четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов на ваш выбор. Первый читатель*, угадавший исход встречи, получит возможность дать свой прогноз на поединки 1/4 финала**. Его мнение будет опубликовано в материале на сайте «СЭ». А пользователь, давший наибольшее количество точных прогнозов на исходы матчей плей-офф Лиги чемпионов-2019/20, получит билеты улучшенной категории на матч РПЛ***. С победителем будет опубликовано отдельное интервью на канале «СЭ» в YouTube. Не упустите свой шанс!

*с одной учетной записи принимается только один комментарий к новости. При публикации двух или более комментариев в зачет будет принят тот, который прислан первым;

** прогнозы принимаются до начала соответствующего матча;

***матч согласуется с организатором.

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Потерпев разгромное поражение в первом матче (1:4), «Валенсия» и дома не будет фаворитом. Коэффициент на успех испанского клуба в БК «Лига Ставок» — 2,80, на победу «Аталанты» — 2,35. При этом матч с большой вероятностью будет результативным, а потому привлекательной выглядит ставка на победу гостей + «Тотал» больше 2,5. Этот вариант можно взять за 2,80.

В паре «Лейпциг» — «Тоттенхэм» немецкая команда явный фаворит. Победа «Лейпцига» оценивается в 1,55, а в победу англичан практически не верится — коэффициент 5,75.

В среду действующий чемпион самого престижного европейского клубного турнира «Ливерпуль» постарается пройти неудобный и колючий «Атлетико». Даже с учетом гостевого поражения (0:1), англичане являются фаворитом и в ответной встрече и на проход в следующую стадию. При этом команда Юргена Клоппа постарается решить все вопросы в основное время. А значит, забивать нужно больше двух мячей. Интересным выглядит коэффициент на победу «красных» + «Тотал» больше 2,5 за 2,45.

В Париже местный клуб постарается сдержать юного форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна, забившего в первом матче дважды. В победе «ПСЖ» букмекеры практически уверены, коэффициент 1,70 говорит сам за себя. Победа «Боруссии» оценивается в 4,40, а вот с проходом в четвертьфинал не все однозначно и фаворит тут уже немецкая команда коэффициент — 1,85 на проход в следующий раунд, против 2,20 у «ПСЖ».