В воскресенье, 1 сентября, в центральном матче 8-го тура РПЛ встретятся «Спартак» и «Зенит». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19.00.

Букмекеры считают фаворитом этой встречи «Зенит». Несмотря на поражение в Уфе, коэффициент на победу сине-бело-голубых у БК «Лига Ставок» составляет 2,25, на ничью — 3,45. Победа «Спартака», который в четверг уступил «Браге» и вылетел из Лиги Европы, оценивается в 3,30.

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