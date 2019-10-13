В воскресенье, 13 октября, сборная России сыграет на выезде с командой Кипра в отборочном матче Евро-2020. Встреча группы I начнется в 19.00 по московскому времени.

В этом матче сборная России может гарантировать себе путевку на Евро-2020, если не проиграет в Никосии. Тогда у нашей команды будет как минимум 19 очков, и она станет недосягаемой для соперников (перед киприотами будет преимущество по личным встречам). БК «Лига Ставок» оценивает вероятность такого исхода с коэффициентом 1,30. При этом ставка на ничью — 4,15, а на победу сборной России — 1,55.

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