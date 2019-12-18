В среду, 18 декабря, состоится перенесенный матч 10-го тура испанской ла лиги — долгожданное класико между «Барселоной» и «Реалом». Встреча на «Камп Ноу», если ей вновь не помешают беспорядки, начнется в 22.00 по московскому времени.

Победитель матча станет единоличным лидером чемпионата Испании — сейчас у обеих команд по 35 очков. Чуть проще, как считают эксперты, это будет сделать «Барселоне». Коэффициент на победу каталонцев в БК «Лига Ставок» составляет 1,75. Для сравнения ничейный исход оценивается в 4,15, победа «Реала» — в 4,25. В пользу хозяев говорит не только фактор домашнего стадиона. Эрнесто Вальверде может рассчитывать почти на всех своих ключевых игроков, в то время как у «Реала» травмированы Марселу, Лукас Васкес, Хамес Родригес и Эден Азар. Да и на отдых у гостей было на один день меньше. Насколько крупным может быть успех «Барсы»? Победа хозяев с разницей в два мяча оценивается с довольно привлекательным коэффициентом 2,60.

А как считаете вы?

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