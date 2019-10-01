Три супер-ставки на матчи наших в Лиге чемпионов

Во вторник и среду наши клубы проведут вторые матчи группового этапа Лиги чемпионов. 1 октября «Локомотив» на «РЖД Арене примет «Атлетико», а 2 октября «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Санкт-Петербурге. Обе встречи начнутся в 22.00 по московскому времени. О самых интересных ставках рассказывает корреспондент «СЭ» Кирилл Бурдаков.

«Локомотив» — «Атлетико»: «Локо» забьет

— Мадридцы наладили хромавшую на старте сезона игру в обороне и выдали серию из трех сухих матчей в чемпионате. Правда, в каждой встрече в створ ворот Яна Облака приходилось минимум по три удара. «Локомотиву» такого количества шансов вполне должно хватить для гола.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на Инд. Тотал КОМ1 больше 0,5 — 1,85.

«Зенит» — «Бенфика»: Хозяева победят

— «Бенфика» после мощного августа существенно сбавила в атакующей активности и за последние пять матчей забила всего шесть голов. К тому же защита «Зенита» представляется большей силой, чем оборона «Сетубала» и «Гимарайнша», пропустивших от лиссабонцев всего один мяч на двоих. А на переполненной «Газпром Арене» должна напомнить о себе и атака сине-бело-голубых.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Зенита» — 2,40

Ставка для экспресса: оба матча будут «низовыми»

— Для экспресса поставлю на низкую результативность обоих матчей. Итак, «Тотал» игры «Локомотив» — «Атлетико» меньше 3,0 — 1,32. «Тотал» игры «Зенит» — «Бенфика» меньше 3,0 — 1,50.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на экспресс — 1,98.