В субботу, 28 сентября в матче 11-го тура РПЛ встретятся «Локомотив» и «Зенит». Матч на «РЖД Арене» начнется в 19:00 по московскому времени. Предлагаем три крутых ставки от журналиста «СЭ» Кирилла Бурдакова.

Обе забьют

— «Зенит» Семака на выезде играет значительно слабее, чем дома, а «Локомотив» всего в двух турах из 10 избежал пропущенных голов. Наиболее вероятным считаю вариант с обязательным обменом голами.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Обе забьют» — 1,80.

В матче будет ничья

— «Локомотив» и «Зенит» — самая миролюбивая пара в истории чемпионатов России. Из 48 их матчей в высшем дивизионе 20 завершились вничью. Сейчас обе команды на неплохом ходу, так что вероятность первого с 2016 года мирного исхода очень велика.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на ничью — 3,30.

Ставка для экспресса — «Тотал меньше 3,0»

— Ни в одной из восьми последних встреч команд на «РЖД Арене» не было забито больше двух голов. Для экспресса возьмем чуть более надежный «Тотал», допускающий и третий гол в матче.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Тотал меньше 3,0» — 1,40.