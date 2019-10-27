В воскресенье, 27 октября, в рамках 14-го тура РПЛ пройдут два московских дерби. «Локомотив» примет «Спартак», а ЦСКА — «Динамо». Матчи в Черкизове и на Песчаной начнутся одновременно, в 16.30 по московскому времени. Предлагаем три интересные ставки на эти встречи от журналиста «СЭ» Кирилла Бурдакова.

«Локомотив» — «Спартак»: железнодорожники обновят свой рекорд в XXI веке

— Матч на «РЖД Арене» интересен тем, что обе команды подходят к нему с небанальными сериями. В активе железнодорожников пять побед подряд, больше в последний раз было у «Локо» в 1999 году, фактически в прошлом веке. На грани повторения исторического достижения находится и «Спартак». Правда, это антирекорд. Красно-белые не могут победить шесть туров кряду — такое в истории этого клуба было только один раз, в 2004-м. Несмотря на многочисленные кадровые потери, команда Юрия Семина выглядит более цельной и организованной — как впереди, так и сзади. «Спартак», в свою очередь, в каждом из своих шести неудачных матчей проваливается хотя бы в одном из игровых компонентов. Едва ли у Тедеско сходу получится исправить все.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Локомотива» — 2,05.

ЦСКА — «Динамо»: в первом тайме будет забито не больше одного мяча

— В какой бы форме ни было «Динамо», с ЦСКА команда традиционно играет успешно. А сейчас армейцы находятся не в лучшем состоянии и достаточно часто теряют очки на ровном месте. К тому же Виктор Гончаренко не выиграл ни одного из своих восьми матчей против «Динамо». Добавим к этому еще пару фактов. Бело-голубые, несмотря на то, что находятся в самом низу турнирной таблице, играют в обороне надежно. Красно-синие, как показал матч с «Ференцварошем», могут сконцентрировано играть в защите только, пока свежи, а вот в атаке не всегда креативны даже на старте встречи.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Тотал» меньше 1 в первом тайме — 1,75.

Ставка для экспресса: ЦСКА и «Динамо» будут играть до гола

— На мой взгляд, в этой встрече победит тот, кто откроет счет. Эта команда сможет закрыться, что обе, как я уже сказал выше, умеют делать хорошо. При этом со взломом обороны и у ЦСКА, и у «Динамо» есть проблемы, так что ответный гол вряд ли последует.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Обе команды забьют», вариант «Нет» — 1,80

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