Три супер-ставки на главные матчи 6-го тура РПЛ

В воскресенье, 18 августа, в 6-м туре чемпионата России сыграют «Динамо» и «Локомотив». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». А в понедельник, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» состоится главное дерби страны «Спартак» — ЦСКА. Предлагаем три крутых ставки от журналистов «СЭ» Дмитрия Симонова и Кирилла Бурдакова.

Ставка Бурдакова: в матче «Динамо» — «Локомотив» обе забьют

— «Динамо» очень давно не может победить «Локо», с 2013 года. Еще один важнейший момент — для Юрия Семина этот матч станет 600-м в чемпионате России. Поставлю на то, что обе команды забьют. «Локо» здорово играет в атаке, но прилично пропускает. Матч с «Уралом» был первым, в котором железнодорожники сыграли на ноль. У «Динамо» интересная линия полузащиты. Плюс команда наносит очень много ударов и лидирует по этому показателю в чемпионате.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «обе забьют» в матче «Динамо» — «Локомотив» — 1,95

Ставка Симонова: в матче «Спартак» — ЦСКА будет пенальти

— «Спартак» в этом сезоне дважды зарабатывал пенальти в чужие ворота (один из них — в Лиге Европы). И дважды в свои, но они не были назначены. ЦСКА пропустил с пенальти от «Крыльев», выиграл благодаря 11-метровому у «Локомотива» и не получил чистую точку в игре с «Сочи». Если и в дерби судья что-то не увидит в сторону красно-белых, то пойдут нехорошие разговоры. Армейцы, вероятно, сыграют вторым номером и могут делать ставку на фол внутри штрафной, а у «Спартака» есть быстрые, опасные игроки с дриблингом — Бакаев, Шюррле, Мирзов.

К тому же, на матче будет работать ВАР, что повышает вероятность назначения 11-метровых за мало заметные фолы, к примеру, при стандартных положениях. Да и в принципе, давно в дерби не было пенальти!

Коэффициент БК «Лига Ставок» «Пенальти будет в основное время» в матче «Спартак» — ЦСКА — 2,75

Ставка для экспресса: «Локомотив» не проиграет

— Поставим на то, что «Локомотив» как минимум не проиграет.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Локомотив» не проиграет Х2 — 1,40

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