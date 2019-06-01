В субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Матч пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Рассказываем, в какой исход встречи верят букмекеры.

"Ливерпуль" считается главным претендентом на кубок. Коэффициент на победу в основное время команды Юргена Клоппа у БК "Лига Ставок" – 1,90, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1900 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Тоттенхэма", который дважды проиграл "Ливерпулю" в минувшем чемпионате Англии – 4,30, на ничью – 3,55.

С точки зрения забитых мячей матч может быть непредсказуем. Но букмекеры считают, что пару голов команды уж точно соорудят. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,40, на "Тотал" меньше 2 – 3,00.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Игра на победу" после регистрации на сайте www.ligastavok.ru и прохождения идентификации каждому новому клиенту начисляется фрибет, размером 500 рублей. Если пари, заключенное с использованием фрибета не выиграло, БК "Лига Ставок" подарит вам еще один номиналом в 500 рублей. Вновь не сыграло? Третий фрибет того же размера будет начислен вам на счет.

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