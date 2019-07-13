В субботу, 13 июля, пройдут три встречи первого тура РПЛ: "Урал" – "Уфа", "Спартак" – "Сочи" и "Ростов" – "Оренбург". Рассказываем, в какой исход матчей верят букмекеры.

В противостоянии "Спартака" и новичка премьер-лиги "Сочи" безоговорочным фаворитом считаются красно-белые. Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,45, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1 450 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Сочи" – 7,25, на ничью – 4,60. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,40, на "Тотал" меньше 2 – 2,80.

В матче "Урала" и "Уфы" предпочтение отдается хозяевам, которые в прошлом году финишировали выше уфимцев. Хотя в сезон– 2018/19 "Урал" заработал во встречах с "Уфой" всего одно очко. Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 2,00, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 000 рублей. Коэффициенты на победу "Уфы" – 4,40, на ничью – 3,20. В прошлом сезоне команды в очных матчах не уходили с поля без забитых голов. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,90, на "Тотал" меньше 2 – 1,85.

Во встрече "Ростова" и "Оренбурга" букмекеры считают фаворитом хозяев поля. В сезоне 2018/19 клуб с Ростова-на-Дону ни разу не брал очки в матчах с соперником, однако к новому чемпионату "Оренбург" потерял нескольких ключевых игроков.

Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,70, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1 700 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Оренбурга" – 6,00, на ничью – 3,50. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,95, на "Тотал" меньше 2 – 1,80.

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