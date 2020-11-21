«Спартак» прервет победную серию «Динамо» в РПЛ?

В субботу, 21 ноября, пройдет встреча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Начало — в 19.00 по московскому времени.

У бело-голубых — впечатляющая победная серия из трех матчей подряд. В последнем туре перед паузой на сборные «Динамо» разгромило еще одну московскую команду — «Локомотив» (5:1). «Спартак» же — сдал. Сначала красно-белые уступили «Ростову» (0:1), затем — упустили победу над «Уралом» (2:2). Домашняя встреча с принципиальным соперником — лучший повод для того, чтобы набрать очки и усилить свои позиции в чемпионской гонке.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча «Спартак». На победу команды Доменико Тедеско можно поставить за 2,27. Выигрыш «Динамо» оценивается в 3,30. Ничья — также в 3,35.

На тотал меньше 2,50 можно поставить за 1,70. Противоположный исход оценивается в 2,15.

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