«Спартак» победит «Зенит» в 10-м туре РПЛ?

В субботу, 3 октября, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды делят первое место в турнирной таблице. А само противостояние подогревается не только результатами, но и вызовом, который красно-белые обещали бросить петербуржцам. «Зенит» — это лучшая атака в РПЛ (20 голов забито) и одна из самых надежных оборон (5 голов пропущено). «Спартак» — прессинг, владение и скорость. Победитель явно получит психологическое преимущество в чемпионской гонке.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча «Зенит». Победу петербуржцев можно взять за 2,15, выигрыш «Спартака» — за 3,60. Ничья оценивается в 3,35.

Вероятно, обе команды забьют. На это можно поставить с коэффициентом 1,75, на вариант «нет» — с 2,05.

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