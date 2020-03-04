В среду, 4 марта, в 1/4 финала Кубка России состоится класико российского футбола — «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч на «Открытие Арене» начнется 19.30 по московскому времени.

Букмекеры затрудняются назвать фаворита встречи. БК «Лига Ставок» отдает небольшое преимущество за счет домашней арены красно-белым. Коэффициент на победу команды Доменико Тедеско — 2,60. Успех красно-синих оценивается в 2,80. Коэффициенты указаны на исход в основное время. Проход в полуфинал для «Спартака» можно взять за 1,85, для ЦСКА — за 1,95.

При этом букмекеры полагают, что матч будет «низовым» — для красно-синих слишком многое поставлено на карту, а голевые возможности команды Виктора Гончаренко ограничены кадровым составом. Тем не менее, «Спартак» на своем поле против ЦСКА играет результативно, а кубковый формат встречи добавляет ему бескомпромиссности и заставляет проигрывающую команду раскрываться и идти вперед. «Тотал» больше 2,5, на который вполне можно рассчитывать в этой встрече, можно взять с привлекательным коэффициентом 2,20. А как считаете вы?

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