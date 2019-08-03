"Спартак" – "Динамо" и "Зенит" – "Краснодар": фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В субботу, 3 августа, пройдут две ключевых встречи 4-го тура чемпионата России: "Спартак" – "Динамо" и "Зенит" – "Краснодар". Рассказываем, в какой исход матчей верят букмекеры.

"Спартаку", расставшемуся на днях сразу в двумя лидерами команды, букмекеры все равно отдают небольшое предпочтение. Коэффициент на победу красно-белых у БК "Лига Ставок" – 2,65, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 650 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Динамо" – 2,90, на ничью – 3,15. На старте сезона забитые мячи даются обеим командам с трудом. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,70, на "Тотал" меньше 2 – 2,10.

Во второй встрече фаворитом считается "Зенит", который одержал три победы в трех матчах чемпионата. Коэффициент на победу хозяев – 1,90, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1 900 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Краснодара" – 4,15, на ничью – 3,70. Оба соперника играют результативно, и в последних трех очных встречах забивали минимум три мяча. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,40, на "Тотал" меньше 2 – 2,75.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

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