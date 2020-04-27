«Сочи» прервал гегемонию ЦСКА в КиберЛиге Pro Series

Завершился третий турнир КиберЛига Pro Series. На этот раз Роман Шимаев, игравший за «Урал», в финале уступил «Сочи» под управлением Антона Шанина.

Турнир КиберЛига Pro Series, в котором принимают участие 16 клубов РПЛ, состоит из восьми игровых недель. В начале каждой из них проводится жеребьевка группового этапа. За места в каждом из турниров команды получают очки, которые суммируются для определения позиции в общем зачете. Игры проходят на платформе eFootball PES 2020 в формате 1x1, матчи играются в удаленном режиме. Генеральным партнером КиберЛиги является БК «Лига Ставок».

Первые два турнира, напомним, остались за киберспортсменом из ЦСКА Александром Королевым.

В первой игре финальной серии до двух побед КиберЛиги Pro Series #3 «Сочи» взял верх над «Уралом» со счетом 2:0, а во второй встрече была ничья в основное и дополнительное время, но в серии 11-метровых снова оказались лучше игроки сочинского клуба.

КиберЛига Pro Series #3

1/4 финала

ЦСКА — «Крылья Советов» — 2:0 (3:1, 5:2)

«Урал» — «Зенит» — 2:0 (2:0, 6:2)

«Сочи» — «Динамо» — 2:1 (5:2, 1:2, 3:0)

«Уфа» — «Локомотив» — 2:1 (2:3, 2:0, 2:1)

1/2 финала

ЦСКА — «Урал» — 1:2 (5:2, 1:5, 1:2)

«Сочи» — «Уфа» — 2:0 (3:2, 1:0)

Матч за 3-е место

ЦСКА — «Уфа» — 1:2 (2:3, 6:0, 1:1, 4:5 — по пенальти)

Финал

«Урал» — «Сочи» — 0:2 (0:1, 2:3 — по пенальти)