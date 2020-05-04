«Сочи» догнал ЦСКА по числу побед в КиберЛиге Pro Series

«Сочи» выиграл второй турнир КиберЛиги Pro Series. В финале команда под управлением Сергея Ванюшина вновь победила «Урал». БК «Лига Ставок является генеральным партнером серии турниров, в которой принимают участие 16 клубов РПЛ.

«Сочи» уверенно прошел групповой турнир, показав стопроцентный результат, в потом подтвердил свою силу и в играх навылет. В финале «Сочи» выиграл в двух матчах серии, правда, во второй встрече для победы понадобилось бить пенальти. В этой серии отлично проявил себя вратарь Джанаев, отбивший три удара подряд.

«Сочи» догнал по числу победу в КиберЛиги Pro Series ЦСКА, у обеих команд теперь по две. Армейцы, ставки на которых накануне плей-офф принимались с коэффициентом 2,3, в итоге заняли только третье место.

КиберЛига Pro Series состоит из 8 игровых недель. В начале каждой из них проводится жеребьевка группового этапа. За места в каждом из турниров команды получают очки, которые суммируются для определения позиции в общем зачете.

Турнир проходит на платформе eFootball PES 2020 в формате 1x1, матчи играются в удаленном режиме.

Все матчи транслируются в режиме онлайн с комментатором на официальных ресурсах Российской премьер-лиги, в приложении и на сайте генерального партнера — БК «Лига Ставок».

Не упусти возможность поболеть за любимые команды! Лига Ставок совместно с Российской Премьер-Лигой проводит серию турниров по киберфутболу. Все игры КиберЛига Pro Series будут транслироваться в режиме онлайн с комментатором на официальных ресурсах Российской Премьер-Лиги, в приложении и на сайте генерального партнера — БК «Лига Ставок».